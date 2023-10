Mulher trans é assassinada em Juazeiro; sobe para 23 número de LGBTs mortos no CE

Com esta morte, já foram registrados 23 assassinatos de pessoas LGBT no Ceará em 2023, sendo três homens trans e 11 travestis e transexuais

"Nos deparamos com mais uma morte de uma travesti na região do Cariri, coloco mais uma porque esse mais está se tornando frequente. Infelizmente, estamos em um Estado que ocupa o segundo lugar de morte de pessoas travestis e transexuais", diz ele.

O presidente do Observatório Cearense de Mortes e Violência contra LGBTI Ceará, Gilney Matos, aponta que no Brasil já foram registrados 78 assassinatos de pessoas trans no Brasil até o terceiro trimestre de 2023. O número nacional supera 2022, que teve 76 assassinatos.

Uma mulher trans identificada como Tainá de Sousa Rodrigues, conhecida como Catarina, de 21 anos, foi morta a tiros em Juazeiro do Norte , no Cariri cearense, nesse sábado, 7. Com esse crime, sobe para 23 o número de pessoas LGBTs mortas no Ceará em 2023, sendo três homens trans e 11 travestis e transexuais.

Conforme o professor Gilney, Catarina estava em uma área conhecida por ser ocupada por pessoas que fazem programas sexuais.

Uma das colegas da vítima informou que Catarina havia feito um programa, o cliente não quis pagar e houve uma discussão. O homem saiu e voltou armado realizando disparos. A vítima morreu no local.

"A gente busca justiça, pois essas pessoas não têm oportunidade. 98% das travestis e transexuais vêem o mercado do sexo e da prostituição como o único meio de sobrevivência. Que esse caso não seja mais um e que [esse tipo de crime] seja evitado para que a gente possa não estar enterrando toda semana mais uma companheira", lamenta.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, as equipes da Polícia Civil seguem em diligência com a finalidade de capturar o autor do homicídio que vitimou a mulher trans de 21 anos.

Conforme a SSPDS, a vítima foi atingida por disparos de fogo em via pública e não resistiu aos ferimentos. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local junto com equipes da Polícia Militar.