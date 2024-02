Seminário virtual de fotográfia apresenta várias 'Fortalezas'

O seminário virtual "Fortalezas" pretende apresentar e refletir por meio de fotografias as várias faces da capital cearense

Com a proposta de apresentar e refletir as múltiplas faces do espaço urbano que compõem o cotidiano de Fortaleza por meio da fotografia, o seminário “Fortalezas” acontece de forma gratuita e on-line entre os dias 27 e 29 de fevereiro.

A programação, que pretende aproximar reflexões teóricas com produções artísticas, é composta por fotógrafas do coletivo Sol para Mulheres, responsável pelo projeto e seminário, e palestrantes convidadas.

A ideia é levar o público a reconhecer a paisagem de Fortaleza a partir das suas formas de apropriação.