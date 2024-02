Petrobras abre inscrições para programa de incentivo cultural

Com um investimento de R$250 milhões à cultura, a empresa promove a Petrobrás Cultural. O lançamento conta com a presença de Lula e Margareth Menezes

A celebração aconteceu no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro.

A cerimônia de lançamento contou com a presença do presidente Lula, acompanhado de Margareth Menezes, atual ministra da Cultura, e Jean Paul Prates, presidente da Petrobras.

Seleção Petrobras Cultural irá destinar R$250 milhões



Para a ocasião, será lançado um edital voltado para o patrocínio de projetos culturais e, nesta edição, a Petrobras irá destinar R$250 milhões em ações de fomento à cultura e economia criativa.



A iniciativa pretende selecionar projetos ligados a elementos de brasilidade. Os temas sugeridos são: "Produção e Distribuição", "Ícones de Cultura Brasileira", "Cinema e Cultura Digital" e "Festivais e Festas Populares".



Além disso, para contar com o apoio do edital, o projeto deve estar inscrito na Lei Rouanet ou na Lei do Audiovisual - entretanto, a inscrição em uma das leis poderá ser feita após o resultado do processo.

Poderão participar da seleção propostas de programação de espaços culturais, espetáculos artísticos, exposições, produção de filmes, manutenção de grupos artísticos, projetos digitais, festivais com temáticas diversas, festas regionais e outros, em um total de dez tipos diferentes de ações de patrocínio.



Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Incentivo a Diversidade



A Seleção conta com uma iniciativa que visa valorizar a diversidade brasileira, segmentando as oportunidades oferecidas por territórios e valorizando as regionalidades.