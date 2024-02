Urso dormindo em iceberg vence concurso de fotografia

A foto vencedora do concurso "Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano de 2023" foi o registro de um jovem urso polar dormindo em um iceberg flutuando no mar. O anúncio foi feito nessa quarta-feira, 7 pelo Museu de História Natural de Londres.

“Pouco antes da meia-noite, o jovem macho subiu num pequeno iceberg e, usando as suas patas fortes, arranhou-o para conseguir uma cama para si”, relata sobre o momento que a foto aconteceu.

Nima Sarikhani comentou para o Museu de História Natural de Londres que vencer a competição parece realmente um sonho se tornando realidade.

“Embora as alterações climáticas sejam o maior desafio que enfrentamos, espero que esta fotografia também inspire esperança. Ainda há tempo para consertar a bagunça que causamos”, disse também o fotógrafo.

Wildlife Photographer of the Year



O Wildlife Photographer of the Year (Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano) é um dos maiores concursos de fotografia de natureza. O concurso reúne os maiores e melhores fotógrafos profissionais e amadores da vida selvagem do mundo.

Este ano, 75 mil pessoas votaram para decidir, em uma primeira etapa, as possíveis imagens vencedoras.