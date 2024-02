Museu Ferroviário promove exposição interativa de ferromodelismo

Neste fim de semana o Museu Ferroviário Estação João Felipe realiza a primeira edição do Encontro de Ferromodelismo. Com entrada gratuita, a exposição interativa irá reunir maquetes gigantes de vias férreas, com trens em miniatura em ambientações em escala reduzida.

“As maquetes trazem importantes elementos para quem quer conhecer as ferrovias cearenses, como é o caso da maquete que apresenta a Estação de Sobral e a que representa as Oficinas do Urubu, hoje integrante do nosso acervo permanente”, detalha Cristina Holanda, diretora do Museu Ferroviário.

