Morre Kenneth Mitchell, ator de 'Jericho' e 'Star Trek: Discovery'

O anúncio do falecimento foi feito nas redes sociais do ator pela a família. Lamentando, eles memoram o ator como um “querido pai,marido, irmão, tio, filho e amigo”.

O ator canadense Kenneth Mitchell, que participou de produções como as séries “Jericho” e "Star Trek: Discovery" , morreu aos 49 anos no último sábado, 24. O artista sofria de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença degenerativa sem cura.

“Kenny era o guardião de inúmeras amizades duradouras. Como uma estrela enorme explodindo com bondade, pureza e um tipo particular de bobagem, você era puxado direto para a órbita dele”, dizia um trecho do comunicado, enaltecendo o canadense.

Mitchell anunciou publicamente sofrer de ELA em 2020, causada pela degeneração progressiva no primeiro neurônio motor superior do cérebro e no segundo neurônio motor inferior na medula espinhal, fazendo as células nervosas perderem a capacidade de transmitir impulsos nervosos. Nos últimos anos, o ator passou a se locomover com cadeira de rodas.

Além do texto da família, um escrito pelo artista foi compartilhado pelos familiares na postagem. No início dele, ele escreveu que gostaria de se tornar uma árvore quando morresse, citando algumas espécies como um pinheiro branco ou carvalho.

Kenneth Mitchell atuou em mais de 40 séries e em 10 filmes. No currículo, seriados como “CSI Miami”, “Star Trek: Discovery”, “Grey 's Anatomy” e “Jericho” estão presentes. Nos filmes, ele foi o pai de Carol Danvers, a Capitã Marvel, em filme homônimo. Ele deixa uma esposa e dois filhos.