Linkin Park divulga trecho de música nova com Chester Bennington

Intitulada "Friendly Fire", canção inédita da banda Linkin Park contém participação original do vocalista Chester Bennington. O cantor faleceu em 2017

A banda Linkin Park anunciou o lançamento de uma música inédita com participação do vocalista Chester Bennington, falecido em julho de 2017. Intitulada “Friendly Fire”, o single ainda não tem data de estreia.

Segundo publicação realizada nas redes sociais da banda na segunda-feira, 19, a gravação é de 2017 e faria parte do álbum “One More Light“, lançado dois meses antes da morte de Chester.