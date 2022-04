Mudanças na TV Globo: Fátima Bernardes assume The Voice Brasil em outubro

A dança das cadeiras continua na TV Globo. Após a série de mudanças em 2021, como a ida de Luciano Huck aos domingos e a contratação de Marcos Mion para o Caldeirão, a grade de programação de 2022 terá mais novidades. A emissora anunciou que Fátima Bernardes é a nova apresentadora do The Voice Brasil e Patrícia Poeta assumirá o "Encontro" ainda neste ano.

Após 10 anos conduzindo o programa matinal, Fátima deixará o "Encontro" em julho e assumirá a 10ª temporada do The Voice Brasil, com início previsto para outubro. Anteriormente, a jornalista apresentou o Jornal Nacional, onde permaneceu por 14 anos até deixar o programa em 2012 para comandar o "Encontro".

Sobre o assunto Filho de David Beckham se casa e adota sobrenome da esposa

Justiça tenta encontrar Belo e Gracyanne Barbosa por dívida de R$3 mil

K-pop: Psy anuncia comeback e promete novo hit como "Gangnam Style"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquanto Patrícia Poeta assume o "Encontro", Maria Beltrão apresentará o "É de Casa". Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete também integram a equipe do programa exibido aos sábados. Já a jornalista Andréia Sadi é a nova apresentadora do "Estúdio i", da GloboNews, mas continuará apresentando o "Em Foco", programa que traz entrevistas com políticos e figuras públicas, e o "Papo de Política", ao lado de Natuza Nery, Julia Duailibi e Maju Coutinho.

"É ano de eleição, planejamos uma cobertura especial e agora anunciamos a nossa primeira grande novidade. Experiente e talentosa, muito respeitada na cobertura política, repórter incisiva, a Sadi vai comandar o 'Estúdio i' que o público adora ver: jornal quente, relevante, dinâmico, moderno e descontraído", declarou Miguel Athayde, diretor da GloboNews.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.





Tags