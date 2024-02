Netflix, Prime Video e Paramount: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com a estreia da série live-action "Avatar: O Último Mestre do Ar" e o filme "As Tartarugas Ninja: Caos Mutante", confira as opções!

Netflix



Um garoto conhecido como o Avatar precisa dominar os quatro poderes elementares para salvar um mundo em guerra e enfrentar um inimigo implacável.

Paramount+



A nova aventura das Tartarugas Ninjas segue as versões adolescentes de Leonardo, Raphael, Michelangelo e Donatello, quatro tartarugas que, após serem expostas a uma substância radioativa, acabam se transformando em animais antropomórficos - com características e emoções humanas -, criados pelo Mestre Splinter, um rato que foi vítima da mesma mutação e, assim, cuidou das tartarugas não apenas como pai, mas como mentor e professor de artes marciais. Com o treinamento, o grupo assume o posto de vigias e protetores da cidade de Nova York.