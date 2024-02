Banda Plutão já foi Planeta faz show em Fortaleza em março

O evento irá acontecer na Vibe 085, casa de shows localizada na Praia de Iracema. Na ocasião, a banda cearense Sulamericana e os cantores Caike Falcão e Magi também vão participar do momento.

A banda Plutão Já Foi Planeta fará show único em Fortaleza no próximo dia 14 de março. O anúncio da apresentação do grupo de indie pop foi divulgado nesta quinta-feira, 22, nas redes sociais.

Os ingressos para o show da Plutão já foi Planeta em Fortaleza já estão à venda no site do Sympla, com valor de R$ 25.

Leia também | Mariana Aydar faz show em feira de gastronomia no Mercado AlimentaCE



Plutão Já Foi Planeta em Fortaleza

Quando : quinta-feira, 14 de março, às 20 horas



: quinta-feira, 14 de março, às 20 horas Onde : Vibe 085 (Av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)



: Vibe 085 (Av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto : R$ 25



: R$ 25 Vendas: no Sympla



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui