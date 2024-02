Billie Eilish indica que novo álbum está em fase final de produção

A cantora americana Billie Eilish indicou aos seguidores que seu terceiro disco de estúdio está a caminho. Com “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, de 2019, e “Happier Than Ever”, de 2021, na bagagem, a artista de 22 anos escreveu em uma postagem no Instagram que o novo álbum “está masterizado”.

A publicação foi feita na última quarta-feira, 21, e conta com quase três milhões de curtidas, o que indica a expectativa dos fãs pela nova produção.

Com um carrossel de fotos, ela anunciou a novidade. Se lançado em 2024, o novo disco virá três anos após “Happier Than Ever”, com o qual recebeu indicação a melhor álbum no Grammy 2022.