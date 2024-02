Ivete Sangalo é internada e cancela participação no Navio da Xuxa

Dona do hit do Carnaval 2024 "Macetando", a cantora Ivete Sangalo comentou que está com pneumonia

A cantora Ivete Sangalo foi internada nesta quinta-feira, 22, após a “maratona carnavalesca” que contou com apresentações em Salvador, na Bahia, e em Aracati, no interior do Ceará.

Ivete detalhou que o mal-estar iniciou na terça-feira, 20, e resolveu focar na saúde após aconselhamento médico.

Dona do hit do Carnaval 2024 “Macetando”, a cantora comentou que está com pneumonia, uma infecção nos pulmões que tem como característica principal tosse seca e dificuldade para respirar.

Compartilhando a atualização do estado de saúde junto a uma foto no quarto do hospital, Ivete Sangalo afirma: “Estou assistida e já me sentindo melhor!”.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Com pneumonia, Ivete cancela shows no Navio da Xuxa

Com a internação, a artista cancelou a participação no Navio da Xuxa, marcado para iniciar nesta quarta-feira, 22, com programação musical até segunda-feira, 26.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui