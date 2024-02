Xuxa revela "decepção" com Baby do Brasil em polêmica com Ivete: "Me dá vergonha"

Uma das maiores artistas do Brasil, Xuxa se pronunciou, neste domingo, 11, sobre a polêmica entre as cantoras Ivete Sangalo e Baby do Brasil, no Carnaval de Salvador, na noite do último sábado, 10. Em comentário feito nas redes sociais do reverendo Caio Fábio D’Araújo Filho, a "Rainha dos Baixinhos" revelou decepção com Baby e elogiou Ivete.



"Caio, você é muito educado para responder, ou mesmo criticar uma situação sem entendimento nenhum, me dá vergonha de atitudes como essa, pois a Baby é alguém que me decepcionou, sempre tive muito carinho por ela e hoje… tenho certeza que a decepção faz parte do seu nome. Veveta foi simplesmente linda e educada também… como você", escreveu no post.

Relembre a polêmica entre Ivete e Baby do Brasil