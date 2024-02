Fábio Jr inaugura novo espaço de eventos de Fortaleza em abril

Fábio Jr fará show em Fortaleza no mês de abril; apresentação acontece no Iguatemi Hall, novo espaço de eventos da Capital

O novo show faz parte da turnê “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos”, que celebra os 70 anos de idade de Fábio Jr. – comemorados em novembro do ano passado. Na ocasião, o artista irá realizar uma releitura de sua carreira de sucessos e trará surpresas para o público.

Conhecido por diversos sucessos do pop romântico nacional, como “Só Você”, “Alma Gêmea” e “Em cada amanhecer”; o músico retorna à Capital cerca de cinco meses após a última apresentação.

O cantor Fábio Jr. fará show em Fortaleza no dia 6 de abril. A novidade foi anunciada nesta terça-feira, 20, após o lançamento do Iguatemi Hall, novo espaço de shows e eventos localizado no bairro Edson Queiroz.

Os ingressos para o show de Fábio Jr em Fortaleza já estão à venda no site Bilheteria Virtual e na loja Levi’s do shopping Iguatemi, com valores a partir de R$ 120.

Em Fortaleza, Iguatemi Hall terá grandes shows de artistas nacionais

A apresentação de Fábio Jr. irá inaugurar o novo espaço de eventos em Fortaleza. Localizado no shopping Iguatemi, próximo da avenida Sebastião de Abreu, o Iguatemi Hall será palco para inúmeras apresentações de artistas nacionais durante um ano.

“Esse novo espaço vai abraçar a Cidade e irá trazer uma programação bacana e diversa. Vamos reunir diversos públicos, não só para shows, mas também em outros tipos de eventos, como os corporativos, palestras, teatro…”, detalhou Gabriela Parente, produtora executiva da Multi Entretenimento.

Lançado na tarde desta terça-feira, 20, o Iguatemi Hall é um projeto da Multi Entretenimento junto das empresas Arte Produções e Camarote Shows. Até o momento, estão confirmados shows de Paula Toller, no dia 12 de abril, e de Jão, no dia 13 do mesmo mês.



