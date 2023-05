Fábio Jr. fará show em Fortaleza em setembro

O cantor Fábio Jr. se apresenta no estacionamento do Shopping Salinas em setembro; festa inclui os cantores Vicente Nery e Renato assunção

Dono de sucessos românticos que seguem marcando diferentes gerações, o cantor Fábio Jr. já tem data para voltar a Fortaleza. O artista se apresenta no estacionamento do Shopping Salinas no dia 2 de setembro deste ano. A informação foi confirmada com exclusividade ao Vida&Arte.

Os ingressos da apresentação estarão disponíveis para vendas a partir do dia 26 de maio, às 8 horas através do site www.achetickets.com.br. Além de Fábio Jr, os cantores Vicente Nery e Renato Assunção também farão parte das atrações da noite.

Entre os grandes sucessos que marcaram a carreira de sucesso de Fábio estão “Alma gêmea”, “O que É que Há”, “Só você” e muitos outros. O repertório percorrerá diferentes álbuns do cantor, que recentemente lançou a música "Mãe" com o padre Fábio de Melo. A canção foi escrita para Dona Nilva, mãe de Fábio Jr, que faleceu em 2015 aos 85 anos de idade.

Fábio Jr. já participou como ator em diversas novelas, filmes e minisséries, e também tem experiência como apresentador de programas de televisão.

Quem também já tem show marcado em Fortaleza é Roberto Carlos. Conforme o Vida&Arte antecipou, o cantor se apresenta na Capital no dia 2 de dezembro.

Show do Fábio Jr.

Quando: 2 de setembro

Onde: estacionamento do Shopping Salinas (avenida Washington Soares, 909 - Edson Queiroz)

Mais informações: (85) 9.96798771

