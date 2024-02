Cantora norueguesa Sigrid anuncia show único no Brasil

“Eu sempre desejei fazer uma turnê neste lado do mundo e, honestamente, eu não poderia estar mais ansiosa para anunciar meus primeiros shows em Guadalajara, São Paulo, Buenos Aires e Santiago”, disse Sigrid em publicação no Instagram .

Conhecida pelos sucessos do pop-alternativo “Bad Life”, “Strangers”, “Head on Fire” e outros hits, Sigrid se apresenta no Brasil no dia 23 de maio. O evento irá acontecer no Cine Joia, famosa casa de shows paulistana.

Com valores de R$ 125 (meia-entrada) e R$ 250 (inteira), a venda dos ingressos tem início nesta sexta-feira, 23, às 11 horas, no site da Eventim.

Sigrid no Brasil

Quando : 23 de maio, às 19 horas



: 23 de maio, às 19 horas Onde : Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade, São Paulo)



: Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade, São Paulo) Quanto : R$ 125 (meia-entrada) e R$ 250 (inteira)



: R$ 125 (meia-entrada) e R$ 250 (inteira) Vendas: a partir de sexta-feira, 23, às 11 horas, no site da Eventim



