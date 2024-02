Theatro José de Alencar recebe espetáculo "Resistência Ancestral"

Theatro José de Alencar recebe Capoeira Angola com o espetáculo gratuito "Resistência Ancestral", com apresentação única

O acesso é gratuito e os ingressos podem ser adquiridos no Sympla.

Theatro José de Alencar (TJA) recebe a orquestra de berimbau, o tambor de crioula e todos os outros elementos que compõem a Capoeira Angola no espetáculo “Resistência Ancestral: Gungas, Marimbas e Urucungos em Encantorias Ancestrais", em 23 de fevereiro, às 19h.

O evento mostra a conexão da Capoeira Angola com o terreiro, o quilombo e sua raiz negra. Para além do esporte e da luta, os artistas levam ao palco a ancestralidade da Capoeira Angola, com seus ritos, musicalidade, mistérios e seu sagrado.

O projeto também realiza um trabalho de contrapartida social, com oficinas de Capoeira Angola, Bumba-meu-boi e Tambor de Crioula para alunos e professores de escolas públicas, oficinas estas que serão realizadas em Fortaleza. O espetáculo contará ainda com audiodescrição e intérprete de Libras.

“Resistência ancestral”

O espetáculo é estrelado por capoeiristas e jovens quilombolas de quatro comunidades do Maranhão: Vila da Fé, Santa Luzia, Santa Joana e Santa Maria dos Pretos, do grupo Mandingueiros do Amanhã.

Composto por oito atos, musical é guiado por uma orquestra de berimbaus, símbolo maior da capoeira, pela batida do tambor e o som único do pandeirão.

O espetáculo é formado por mais de 50 integrantes que apresentam a mandinga, os cantos e encantos maranhenses, o tambor de crioula e o bumba-meu-boi no palco do TJA.

A apresentação é patrocinada pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, do Ministério da Cultura (MinC).