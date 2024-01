Sabrina Sato e Nicolas Prattes são vistos em clima de intimidade

Os rumores já não são novos, mas parece que foram confirmados . O ator Nicolas Prattes, 26, foi visto em clima de romance com a apresentadora Sabrina Sato, 42, no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Nicolas está solteiro desde novembro, quando terminou um namoro com Luiza Caldi. Já Sabrina não assume um relacionamento desde o fim do casamento com Duda Nagle, anunciado no início de 2023. (Correio/ Rede Nordeste)

Leia mais Britney Spears pede desculpas a Justin Timberlake e elogia música

Renato Aragão desmente rumores e afirma: "adoro ser chamado de Didi"

Ivete Sangalo briga com fã durante show:‘Eu estou ligada em você’

Solange Almeida quer engravidar pela quinta vez aos 50 anos Sobre o assunto Britney Spears pede desculpas a Justin Timberlake e elogia música

Renato Aragão desmente rumores e afirma: "adoro ser chamado de Didi"

Ivete Sangalo briga com fã durante show:‘Eu estou ligada em você’

Solange Almeida quer engravidar pela quinta vez aos 50 anos

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp