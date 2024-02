Carnaval 2024: onde assistir o Desfile das Campeãs de SP e RJ

Em celebração ao aniversário de 40 anos do Sambódromo, o Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro receberá atrações musicais como Anitta , que irá abrir a noite; Zeca Pagodinho e Alcione . Com narração de Milton Cunha, a programação começará às 21h30min.

As escolas de samba voltam à Marquês de Sapucaí neste sábado, 17, para o Desfile das Campeãs 2024. Viradouro , Mocidade Alegre e outras agremiações mais bem classificadas desfilam no Sambódromo, em evento transmitido nacionalmente.

Como assistir ao Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro



O Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro terá transmissão ao vivo no streaming da Globoplay, que estará disponível para não assinantes, e no canal Multishow. A partir das 21h30min, acontece o show “Apoteose do Samba – 40 anos”. Às 22 horas, as escolas entram no sambódromo da Marquês de Sapucaí.

Programação

22 horas: Vila Isabel

Vila Isabel 23 horas: Portela

Portela 00 horas: Salgueiro

Salgueiro 1 hora: Grande Rio

Grande Rio 2 horas: Imperatriz Leopoldinense

Imperatriz Leopoldinense 3 horas: Viradouro (Campeã)

Como assistir ao Desfile das Campeãs de São Paulo



O Desfile das Campeãs de São Paulo terá transmissão ao vivo na TV Cultura a partir das 23 horas.

Desfilam sambódromo do Anhembi neste sábado, 17, Mocidade Alegre e as outras cinco primeiras colocadas do Grupo Especial.

Com apresentação de Adriana Couto, Cunha Jr., Cris Guterres e Atilio Bari. O evento também contempla o desfile das duas primeiras colocadas do Grupo de Acesso 1 do Grupo de Acesso 2.

20 horas: Unidos de São Lucas

Unidos de São Lucas 20h45min: X-9 Paulistana

X-9 Paulistana 21h30min: Colorado do Brás

Colorado do Brás 22h25min: Estrela do Terceiro Milênio

Estrela do Terceiro Milênio 23h20min: Mancha Verde

Mancha Verde 00h20min: Dragões da Real



Dragões da Real 1h20min: Mocidade Alegre (Campeã)



Mocidade Alegre (Campeã) 2h20min: Acadêmicos do Tatuapé



Acadêmicos do Tatuapé 3h20min: Gaviões da Fiel

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui