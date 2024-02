Baby do Brasil diz que previsão de apocalípse foi 'criancice' e revela ter sido abduzida

No Carnaval de Salvador, Baby do Brasil afirmou alertou para "apocalipse" e "arrebatamento entre cinco e 10 anos"

Após episódio no Carnaval de Salvador onde gerou polêmicas ao fazer previsão do apocalipse , a cantora Baby do Brasil disse que agiu de forma irresponsável e que atitude foi um ato de "criancice" sua. A fala aconteceu em Fortaleza, na última terça-feira, 14.

ENTENDA O CASO | Ivete diz que vai "macetar apocalipse" após fala de Baby do Brasil em Salvador

Em entrevista à UrbNews, Baby disse que possivelmente assustou Ivete Sangalo na ocasião de sua fala: "Ela tomou um susto muito grande. Imagina você homenagear uma pessoa que você tem maior amor e de repente a pessoa falar do arrebatamento, e falar do apocalipse?".