K-Pop: Jennie, do Blackpink, anuncia novo single após 5 anos

A canção, no entanto, já era aguardada pelos Blinks (nome dado aos fãs do Blackpink). “You & Me” foi apresentada inicialmente nos shows da "Born Pink World Tour”, turnê mundial ocorrida este ano, e também teve uma versão em remix apresentada durante o show do grupo no Coachella 2023.

“Decidimos lançá-lo oficialmente em gratidão aos fãs que nos seguiram e apoiaram ardentemente durante a turnê mundial ‘Born Pink’. Esperamos que sirva como uma lembrança especial, reacendendo a emoção daquela época”, detalhou o comunicado divulgado pela YG Entertainment, empresa que gerencia o grupo.



