Enquete Uol BBB 24: votação paredão atualizada; quem sai hoje, 12

Davi, Isabelle e Marcus Vinicius estão no paredão do BBB 24; veja resultado parcial da votação atualizada da enquete Uol de hoje (12/02)

Mesmo com apenas um voto, Wanessa também foi emparedada, mas foi salva pelo líder. Lucas também usou seu poder para colocar Isabelle no Paredão. Na prova bate-volta, Nanda se deu melhor e escapou.

O voto do líder Lucas Henrique colocou Davi na primeira vaga da berlinda. Marcus e Fernanda foram os mais votados e ocuparam os dois lugares.

O Paredão desse domingo, 11, no Big Brother Brasil 2024 ( BBB 24) voltou às raízes de edições passadas em sua última formação. Agora, Davi, Beatriz e Marcus Vinicius encaram o público, que irá votar para eliminar um deles.

Enquete BBB 24: quem o público acha que deve ser eliminado do reality show



A enquete produzida pelo Uol indica Marcus Vinicius como o escolhido do público para sair no programa. O brother conta com 80,26% dos votos contra 13,59% de Davi e 6,15% de Isabelle.



Assim, Marcus Vinicius é o possível eliminado, alcançando a maioria dos votos para sair.



Enquete Paredão BBB 24 - quem sai: Davi, Isabelle ou Marcus? VOTE

Enquete BBB 24: Conheça os brothers que estão no paredão