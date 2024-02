Gustavo Mioto é internado e cancela agenda de shows do Carnaval

O cantor Gustavo Mioto foi internado devido a uma infecção no intestino e precisou cancelar sua agenda de show do Carnaval

O cantor Gustavo Mioto cancelou a agenda de shows que faria no Carnaval após ser internado devido a uma infecção intestinal. A informação foi divulgada neste sábado, 10, pela equipe do artista no Instagram dele.

Segundo o comunicado, ele foi diagnosticado com uma “forte infecção intestinal de classe aguda” e está internado para observação dos sintomas.

