Miss Acre perde título e é afastada do Miss Brasil por ser mãe

Vencedora do concurso de Miss Acre Mundo 2023, Carla Cristina foi afastada do seu título e desclassificada do Concurso Nacional de Beleza (CNB) pelo fato de ser mãe. Devido o ocorrido, Carla não poderá concorrer ao título de Miss Mundo Brasil.



Em lágrimas, a Miss desabafou em seu perfil nas redes sociais, compartilhando sua batalha e trajetória como modelo. “Quem me conhece sabe, quem vive comigo sabe o quanto trabalhei, fiz rifas, vendi até sopa para pagar minha taxa, que era um valor bem alto de 5 mil reais e eles não trabalham com reembolso”, expressou.



Carla também se emociona, pedindo desculpas para quem torcia por ela na competição. “E eu quero pedir desculpa aos meus patrocinadores, para quem estava me apoiando, quem acreditou em mim e estava me ajudando a chegar no concurso mais bonita", acrescenta a modelo.