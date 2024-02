Festa ‘Santa Flecheiras’ deve ser realizada em Cumbuco; diz empresária

Crédito: For You Eventos/Divulgação

“Não vamos ter o Santa Flecheiras”, afirmou Clara Franck, sócia diretora da For You Eventos, empresa cearense voltada para eventos de entretenimento. A revelação da empresária aconteceu nesta sexta-feira, 9, durante participação no programa “Pause por Clóvis Holanda”, do O POVO.

“O Santa Flecheiras não morreu, ele apenas tomou uma proporção maior”, explica ao detalhar que o evento acontecia “em casa” para receber “amigos, amigas e 4 mil pessoas”. A idealizadora aproveitou para revelar que uma nova festa com a mesma proposta do “Santa Flecheiras” irá acontecer, mas em outro município.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A gente vai pegar a ideia do evento, mas com um outro nome e vamos levar para o Cumbuco, que é bem próximo daqui de Fortaleza e suporta o crescimento da festa”, diz.