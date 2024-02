Gilberto Gil recebe título de doutor honoris causa da UFRJ

O Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro diz que título foi concedido a Gilberto Gil pela importância do artista para a sociedade e por ser defensor de causas humanitárias

Nesta quinta-feira, 8, o Conselho Universitário (Consuni) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) concedeu ao cantor e compositor brasileiro Gilberto Gil, que também é um imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL), o título de doutor honoris causa.

A indicação foi realizada pela Congregação da Escola de Música e pelo Conselho de Coordenação do Centro de Letras e Arte. Segundo a UFRJ, o título foi aprovado “por aclamação pelos integrantes do Consuni” e entre as justificativas para a concessão está a importância de Gil para a sociedade brasileira não apenas como artista, mas também como um defensor de diversas causas humanitárias.

