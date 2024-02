Cerimônia do Oscar terá nova categoria após 25 anos sem novidades

Cerimônia do Oscar 2026 terá nova categoria para premiar diretores de elenco

Marcado para integrar a lista da cerimônia a partir de 2026, a categoria Melhor Elenco irá premiar diretores de elenco , profissionais responsáveis pela escolha dos artistas que vão compor as produções cinematográficas.

As regras para os interessados em participar do novo grupo do Oscar devem ser divulgadas em abril de 2025.

Esta será a primeira vez após 25 anos que a cerimônia acrescenta uma nova categoria. A última atualização ocorreu em 2001, quando foi criado o prêmio de Melhor Filme de Animação.



