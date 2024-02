Carnaval do Recife: holograma de Chico Science emociona público

Holograma de Chico Science feito com inteligência artificial foi uma das homenagens da abertura do Carnaval do Recife. Evento também teve show de Gilberto Gil

A programação do Carnaval do Recife começou nesta quinta-feira, 8, com surpresas. Uma delas foi o holograma do cantor Chico Science (1966 - 1997), que emocionou o público do Marco Zero, no bairro Recife Antigo, ao simular uma performance da música “A Praiera”.

O vídeo do artista foi feito com inteligência artificial e marcou a abertura do show “Recife, Cidade do Mangue”, comandado pela cantora e compositora Louise, filha de Chico. O momento também teve a participação de Céu, Isadora Melo, Ylana Queiroga, Jorge Du Peixe, Maciel Salu, Toca Otgan e Nailson Vieira.

