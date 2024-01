Indicações de 'Barbie' ao Oscar geram polêmica nas redes sociais

A decisão da Academia de não indicar ao Oscar a diretora e a protagonista de "Barbie", filme de maior bilheteria em 2023, causou indignação nas redes sociais, onde choveram publicações do público, astros de Hollywood e outras personalidades.

"Embora possa ser doloroso vencer nas bilheterias mas não levar o ouro para casa, seus milhões de fãs as adoram", publicou hoje Hillary Clinton, que perdeu as eleições presidenciais de 2016 para Donald Trump. "Ambas são mais do que Kenough" (trocadilho em inglês com 'suficiente'), afirmou, referindo-se a uma das falas do filme.

A Academia anunciou ontem as indicações à 96ª edição do Oscar, principal prêmio de Hollywood. Barbie recebeu oito indicações, entre elas a de melhor filme, mas Greta Gerwig e sua protagonista, Margot Robbie, ficaram de fora das categorias de direção e atuação.