Festival gratuito de cinema cearense estreia na quarta, 7, no Sesc

O CineSesc acontece em Fortaleza a partir de quarta-feira, 7, na Unidade do Sesc; Juazeiro do Norte, Sobral, Iguatu e Sobral também recebem programação gratuita

O CineSesc Ceará exibe gratuitamente produções do audiovisual cearense, com longas e curtas metragens , a partir de quarta-feira, 7, em Fortaleza, na Sala de Vídeo da Unidade Sesc. O primeiro filme a ser exibido será “Nazaré: Do Verde ao Barro”, de Juraci Júnior, às 12 horas.

Em Sobral, o CineSesc iniciou suas atividades na última sexta-feira, 2, exibida na unidade do município. Em Juazeiro do Norte, está previsto para começar também no dia 7 de fevereiro, com as exibições acontecendo no Teatro Patativa do Assaré.

Nas cidades do Crato e Iguatu, o CineSesc iniciará a partir do dia 9 deste mês. No Crato, os filmes passarão na sede do Coletivo Camaradas. Já em Iguatu, a agenda será no Teatro Sesc da cidade.

Os filmes a serem exibidos na programação serão retirados do acervo da VI Mostra Sesc de Cinema. Além deles, obras licenciadas pelo credenciamento artístico regional do Sesc também participarão, com gêneros como ficção, obras experimentais e documentários.

CineSesc Ceará

Confira programação completa no link

Fortaleza

Quando: 7, 8, 9, 15, 16, 21, 23, 28 e 29 de fevereiro

7, 8, 9, 15, 16, 21, 23, 28 e 29 de fevereiro Onde: Sala de Vídeo do Sesc Fortaleza (rua General Clarindo de Queiroz, 1740 - Centro)

Sala de Vídeo do Sesc Fortaleza (rua General Clarindo de Queiroz, 1740 - Centro) Gratuito

Sobral

Quando: 2, 8, 9, 15, 16, 22 e 23 de fevereiro

2, 8, 9, 15, 16, 22 e 23 de fevereiro Onde: Sesc Sobral (rua João Barbosa, 902 - Centro, Sobral)

Sesc Sobral (rua João Barbosa, 902 - Centro, Sobral) Gratuito

Juazeiro do Norte

Quando: 7, 21 e 28 de fevereiro

7, 21 e 28 de fevereiro Onde: Teatro Patativa do Assaré (rua da Matriz, 185 - Centro, Juazeiro do Norte)

Teatro Patativa do Assaré (rua da Matriz, 185 - Centro, Juazeiro do Norte) Gratuito

Iguatu

Quando: 9, 16 e 23 de fevereiro

9, 16 e 23 de fevereiro Onde: Teatro Sesc Iguatu (rua 13 de maio, 1130, Centro, Iguatu)

Teatro Sesc Iguatu (rua 13 de maio, 1130, Centro, Iguatu) Gratuito

Crato

Quando: 9 e 23 de fevereiro

9 e 23 de fevereiro Onde: Sede Coletivo Camarada (rua Monsenhor Joviniano Barreto, 350 - Centro, Crato)

Sede Coletivo Camarada (rua Monsenhor Joviniano Barreto, 350 - Centro, Crato) Gratuito

