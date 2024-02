Taylor Swift anuncia novo álbum após ser premiada no Grammy 2024

Taylor Swift aproveitou seu momento do palco do Grammy 2024 neste domingo, 4, para anunciar uma novidade aos fãs: o novo álbum "The Tortured Poets Department", que estreia no dia 19 de abril.

A revelação veio após a cantora ganhar o prêmio de Melhor Álbum Pop Vocal por “Midnights”: "Eu estou guardando esse segredo há dois anos", disse a artista empolgada.