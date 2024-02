Mostra sobre festas da umbanda e candomblé é prorrogada no Dragão

Disponível no Museu da Cultura Cearense, exposição com temas Umbanda e candomblé é prorrogada até 14 de fevereiro

Em cartaz desde 30 de janeiro de 2023, a exposição "Festa, Baia, Gira, Cura" foi prorrogada até 14 de fevereiro no no Museu da Cultura Cearense (MCC), no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A mostra reúne um acervo de fotos, documentos, imagens e esculturas das festas da umbanda e do candomblé no Ceará.

Com funcionamento de quarta à sexta-feira, das 9 às 18 horas, "Festa, Baia, Gira, Cura" reúne material é fruto de ampla pesquisa e produção artística do antropólogo e fotógrafo Jean dos Anjos ao longo de mais de 20 anos.



Com curadoria de Marília Oliveira e Rafael Escócio, a mostra reúne um extenso acervo de fotos, documentos, imagens, esculturas e intervenções artísticas da história das festas da umbanda e do candomblé no Ceará.