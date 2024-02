Ex-ator da Record desaparece após entrar em carro misterioso

O ator Edson Caldas Barboza desapareceu após entrar em um veículo na última sexta-feira, 2. No momento do ocorrido, o artista de 29 anos trabalhava como entregador por aplicativo, e foi visto pela última vez em um bar no bairro Coelho Neto, no Rio de Janeiro. Ele era conhecido por ter participado da novela "Gênesis", da TV Record.

As informações foram divulgadas pelo Balanço Geral, da mesma emissora. De acordo com o programa, o ator tinha um entrega programada para ser realizada na sexta, o dia do desaparecimento. Mas, enquanto estava no bar, um homem em um carro o interceptou para conversar.

