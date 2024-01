Ator Amaury Lorenzo denuncia suposta abordagem racista em Aeroporto do RJ

O ator Amaury Lorenzo, conhecido por interpretar Ramiro na novela “Terra e Paixão” da rede Globo, denunciou ter sido vítima de racismo ao ser abordado por agentes do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 12.

Em suas redes sociais, o artista relatou que precisou ficar descalço sob suspeita de transportar algo ilícito. No entendimento dele a desconfiança pode ter sido motivada pelo “cabelo” ou pela cor de sua “pele”.

“No aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, tive que ficar descalço, sem conseguir embarcar. Estou preso aqui, sem conseguir embarcar, com a desconfiança de que estou levando alguma coisa. Triste, né? Pois é. Deve ser o meu cabelo, a minha pele”, relatou Amaury em vídeo publicado nos stories do Instagram.