Morre Carl Weathers, o Apollo Creed de Rocky e ator de The Mandalorian

Ator conhecido por seus papeis em filmes de ação do cinema americano morreu aos 72 anos de idade. Nota foi divulgada pela família de Carl Weathers

Crédito: Reprodução/Filmes ''The Mandalorian'' e "Rocky"

Ator conhecido por suas participações nos filmes “Rocky” e na série spin-off de Star Wars “The Mandalorian”, Carl Weathers morreu nessa quinta-feira, 1º, aos 72 anos de idade. Os familiares de Carl informam que o ator "faleceu "pacificamente enquanto dormia".



A notícia foi divulgada pela família do ator, em comunicado. "Carl era um humano excepcional que viveu uma vida extraordinária. Através de suas contribuições para o cinema, a televisão, as artes e os esportes, ele deixa uma marca inegável e é reconhecido no mundo todo e através de gerações. Ele foi um irmão, pai, avô, parceiro e amigo amado."



