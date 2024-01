Pitty critica vinda de Beyoncé ao Brasil: ‘fazer a Irmã Dulce'

Na última quinta, 21, a cantora norte-americana Beyoncé desembarcou no Brasil em uma aparição surpresa para lançar seu filme "Renaissance: A Film by Beyoncé" em Salvador e ainda segue dando o que falar. A visita da diva do pop parece não ter agradado a cantora Pitty que chegou a expor sua opinião no X (antigo Twitter), nesta quarta, 27, dizendo que o "timming escolhido foi errado", pois acabou ofuscando alguns projetos importantes de artistas brasileiros.

“Manu (Gavassi) lançou um assunto importante para debater o feminino na arte e a Beyoncé resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno Natal (não me cancelem, eu amo, mas esse timming tá foda)", escreveu.

A publicação não agradou e muitas pessoas criticaram a opinião da artista brasileira nos comentários. “Não resuma um projeto que Beyoncé vem fazendo há anos com uma caridade de Natal, tu fez o que gatinha pra ajudar a comunidade negra? Tá bom de acordar com esse teu privilégio branco!”, disse um internauta.