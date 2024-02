Grammy 2024: rapper Killer Mike é detido por briga após ganhar três prêmios

O músico saiu escoltado do evento e foi autuado pela polícia de Los Angeles ‘por conduta violenta’. Confira o vídeo do rapper ao ser detido

O rapper Killer Mike foi preso perto do local da 66ª edição do Grammy, em Los Angeles, na noite de domingo, 5. O cantor levou três dos cobiçados prêmios do evento.

Vencedor nas categorias melhor música rap, melhor performance rap e melhor álbum de rap, ele teria sido levado por policiais após 'altercações físicas' com um segurança do evento.

Grammy 2024: Killer Mike se envolveu em briga antes da cerimônia

O rapper foi detido, mas não foi encaminhado à prisão, de acordo com o The Hollywood Reporter (TMZ). Os policiais alegaram que Killer Mike foi detido após "altercações físicas" (briga com um segurança do evento).