Vanessa Lopes é vista em restaurante após sumir das redes sociais

Influenciadora Vanessa Lopes ainda não havia aparecido depois da saída do BBB 24

O local, segundo apuração do site Splash, se chama Quiosque do Alemão, bem frequentado por quem chega de barco , e considerada como uma das praias mais bonitas de Ilhabela.

O vídeo foi divulgado pelo perfil do "Alfinetei teen", onde mostra a influenciadora sorrindo e mostrando simpatia com os funcionários.

Depois de sumir das redes sociais após sair do BBB 24 , Vanessa Lopes foi flagrada com amigos em um restaurante de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.

A matéria do UOL ainda revelou que a gravação foi feita no último domingo, 28. Desde a saída do BBB 24, essa é a primeira vez que Vanessa é vista na rua. Ela ainda não publicou nada nas redes sociais, onde ficou conhecida.

No dia 26 de janeiro, um boletim médico foi divulgado no perfil oficial da influenciadora informando que ela permanecia em tratamento psiquiátrico, acompanhada pelos pais 24 horas por dia. "Faz avaliação psiquiátrica diária, com boa evolução até o momento, necessitando ficar afastada das atividades de trabalho". (Rede Nordeste)

