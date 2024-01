BBB 24: Rafinha Bastos ironiza Wanessa anos após perder processo

Rafinha Bastos ironizou Wanessa Camargo no X (antigo Twitter); ele foi condenado a pagar R$ 150 mil à cantora após uma "piada" no programa CQC em 2011

O comediante Rafinha Bastos ironizou a cantora Wanessa Camargo em uma publicação no X (antigo Twitter) na última segunda-feira, 29. O humorista "declarou" torcida para a artista no Big Brother Brasil (BBB) e a chamou de "mulher ímpar". Bastos teve um conflito com Wanessa e foi processado pela filha de Zezé di Camargo após uma “piada” em 2011.

Ele afirmou que o público estava cometendo “uma injustiça absurda” com a cantora diante da postura da sister em relação ao Davi. Junto com Yasmin Brunet, Camargo tem insinuado que o participante tem uma postura agressiva, mas grande parte dos espectadores não concorda com as afirmações.