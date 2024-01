Rodriguinho não aguenta mais perseguição de Wanessa contra Davi

Na área externa, Rodriguinho reclamou que Wanessa sempre acusa o Davi de ser um manipulador. Crédito: Reprodução/ Tv Globo

O camarote Rodriguinho reclamou com os brothers nesta madrugada, 29, sobre as atitudes de Wanessa em sempre culpar Davi pelas brigas da casa. Após a formação do sexto paredão do Big Brother Brasil 24, o brother comentou com Juninho, Mc Bin Laden e outros participantes que a cantora está “ querendo puxar o bagulho pra ele”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine BBB 24: Rodriguinho está de saco cheio

Na área externa, Rodriguinho reclamou que Wanessa acusa o Davi o tempo todo de ser um manipulador.

Rodriguinho: "A Wanessa veio aqui e já puxou o bagulho pro Davi. Eu não estou aguentando isso mais não, com todo o respeito."



Juninho: "Mas ela colocou isso e vários outros pontos." Rodriguinho: "Conversa, gente. Ela tá querendo puxar o bagulho pra ele e não é isso. Não tô aguentando. Ela chegou atirando em mim e não tinha nada disso. Não vem querer ficar falando que tudo é isso. " Juninho e Pitel defenderam a cantora, citando que Wanessa comparou a situação com uma memória negativa que viveu. "Mas não estava nem nessa treta, não tinha nada a ver. Aí toda hora vai puxar para isso? Não aguento mais", continuou o cantor. "Estou incomodado com esse bagulho da Wanessa, de cada um ficar olhando só o seu lado. Só o seu lado que é importante, só o que você viveu. Não gosto dessas coisas”, concluiu. BBB 24: Momentos antes da conversa Antes da fala de Rodriguinho, ele, Wanessa, Fernanda e Pitel conversavam sobre a relação entre Davi e Isabelle. As sisters comentaram que ele manipula a participante. "O que acontece com o Davi? A forma que ele traz as coisas para ela... Ela não vai enxergar que é manipulada", comenta Wanessa.

Play

Rodriguinho questiona: "Você acha que ele é inteligente desse jeito?". Wanessa nega e cita a existência de "um traço", mas não entra em detalhes. Após isso, a cantora diz que observou Davi durante a discussão entre Isabelle e MC Bin Laden: "Fiquei vendo ele, tomando tranquilamente, friamente, o seu chá". BBB 24: Wanessa e Davi

Em um episódio, Wanessa disse para o baiano que ele lhe aciona “gatilhos”. Em outro episódio, a filha de Zezé Di Camargo disse que, apesar de achar Davi “um menino incrível”, tem “medo” de falar com ele.