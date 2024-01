Dado Dolabella faz música para defender Wanessa das polêmicas

Na noite deste domingo, 28, o artista soltou a música, que fala sobre saudade, paz, e como as coisas que ele fez no passado, tem de ficar no passado .

Dado Dolabella está empenhado a apagar seu passado com queixas de agressões e outras polêmicas da época em que era mais jovem. Antes da formação do paredão do BBB 24, o ator soltou a voz e mostrou a música que fez para a namorada, Wanessa Camargo .

Recentemente, Dado repudiou o comportamento de Wanessa dentro do programa após vê-la fumando. Ele revelou ter ficado bastante decepcionado com o vício da cantora ter retornado, mesmo após ela ter abandonado o vape.

"Realmente, eu também fiquei muito triste quando a Wanessa sucumbiu ao vício do cigarro. Aqui fora, ela já tinha parado com cigarros convencionais há alguns anos, mas substituiu pelo vape. Acredito que, assim como com as carnes (o segundo maior vício do homem depois do sexo), o mal não tem que ser substituído, mas, sim, eliminado. E ela estava nessa luta de parar também com o vape", disse no desabafo.

