Morre Ricardo Pereira, ex-diretor da Globo, aos 72 anos

Em 2011, com o lançamento da sede da emissora em Lisboa, Ricardo assumiu a posição de diretor de jornalismo da Globo Portugal. No mês de setembro, o jornalista se aposentou, sendo substituído por Rodrigo Nascimento.

Nascido no Rio de Janeiro, Ricardo iniciou sua carreira no jornalismo televisivo na década de 1980. Cobriu matérias de política, além de ser correspondente internacional , tendo acompanhado acontecimentos em diversos países.

Morreu no domingo, 10, o jornalista Ricardo Pereira aos 72 anos de idade. A notícia foi confirmada na manhã deste segunda-feira, 11, por Ana Luiza Guimarães, durante apresentação do “Bom Dia Brasil”, da Rede Globo.

Ricardo Pereira havia sido diagnosticado com câncer no pâncreas e no fígado há quatro anos.



