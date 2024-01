Músicos cearenses homenageiam Rodger Rogério neste domingo, 21

O show contará com a participação de músicos e admiradores de Rodger Rogério, que interpretarão suas canções - indo desde as mais regionais até as mais conhecidas pelo público nacional. Entre os convidados estão Mona Gadelha, Vitoriano, Nayra Costa, Daniel Groove, Ricardo Guilherme, Humberto Pinho, Lorena Nunes, Daniel Medina, Claudine Albuquerque e Renegados.

O guitarrista e produtor cearense Mimi Rocha e os músicos Edmundo Vitoriano e Caio organizam um show em homenagem ao cantor, compositor e professor Rodger Rogério neste domingo, 21, no restaurante Cantinho do Frango. A apresentação, intitulada "Ao mestre com carinho", será realizada às 18 horas.

Celebração a Rodger

Rodger Rogério, nascido em Fortaleza em 1944, é um dos mais importantes artistas da música cearense. Ele é um dos fundadores do movimento "Pessoal do Ceará", termo que ficou conhecido ao se referir a uma série de jovens artistas do Estado que fizeram sucesso no início dos anos 1970, no cenário cultural brasileiro. Suas canções, como "Ponta do Lápis", esteve na turnê do artista Ney Matogrosso.

| Leia também | Rodger Rogério celebra 80 anos com show no Cineteatro São Luiz

Rodger carrega em suas quase oito décadas uma bagagem memorável de sua carreira, desde parcerias musicais, letras a participações em filmes como “Bacurau”, dirigido por Kleber Mendonça e Juliano Dornelles. "O Rodger é um cara de muita gentileza, uma generosidade sem paralelo", diz Mimi Rocha.

"Nesse meio musical em que o ego fala muito alto, ele é um dos caras que se deu como exemplo de simplicidade", completa. Mimi Rocha vem de uma família cercada de músicos. Sua avó tocava violão e sua mãe acordeon.

“Aos 12 anos de idade eu descobri o rock, a Rita Lee e consequentemente a guitarra, esse foi meu despertar. Mas somente aos 16 para os 18 anos de idade eu comecei a me dedicar a tocar”, explica. O artista, que fazia faculdade de geologia e computação, encontrou na música sua paixão e inspiração, resultando em sua ida para São Paulo para se profissionalizar na área e entrar no mercado musical.