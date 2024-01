Pré-Carnaval em Fortaleza: público curte desfile de blocos na Praia de Iracema

Público curte Pré-Carnaval da Praia de Iracema, em Fortaleza, neste sábado, 20 Crédito: Fabiana Melo

No segundo fim de semana de Pré-Carnaval, o público anima a Praia de Iracema, em Fortaleza. O tradicional cortejo das baterias de samba começou às 16h50min com o Bloco Camaleões do Vila e seguiu com Baqueta Clube de Ritmistas, Bloco Bonde Batuque e Bloco Unidos da Cachorra. Carnaval 2024: Criolo, Baby do Brasil e Solange Almeida são confirmados; VEJA Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No palco do Aterrinho, programação contou com o som da DJ Bruna Queiroz & Maestro Mecânico. Depois, a banda Os Transacionais subiu ao palco e, logo após, às 21h, o sambista Paulinho da Viola entra em cena com show da turnê de 80 Anos.

André, 56, e Lara, 53, estão fantasiados de "Barbi" e "Quem". Presentes desde a fundação do Bloco Unidos da Cachorra, todo ano buscam inovar em suas fantasias e, desta vez, decidiram fazer uma sátira com o nome dos bonecos e colocar de um jeito "aportuguesado". Público curte Pré-Carnaval da Praia de Iracema, em Fortaleza, neste sábado, 20 Crédito: Fabiana Melo Andréia Cavalcante, 60, e Geraldinho de Olinda, 77, com mais três amigos, pulam carnaval há mais de 30 anos. "Somos carnavalescos. Brincávamos desde jovens. Gosto muito do bloco das cachorras, ai esses 60+ sempre se juntam no Carnaval." Público curte Pré-Carnaval da Praia de Iracema, em Fortaleza, neste sábado, 20 Crédito: Fabiana Melo Roseanne, 51, e José Alberto, 53, fazem parte do grupo “Carmelitas de Iracema”, que surgiu há 10 anos com objetivo de desmistificar a ideia de que freira não pode se divertir. “Elas também têm alegrias, também são felizes, da maneira delas. Então, a gente vem em homenagem a elas”, comenta Roseanne. Roseanne explica que o grupo é composto por 100 a 150 pessoas e cresce a cada Carnaval. Já José Alberto pontua que os turistas de vez em quando querem participar também.

