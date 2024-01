Rodger Rogério celebra 80 anos com show no Cineteatro São Luiz

O cantor e compositor cearense Rodger Rogério celebrará 80 anos de vida com show no Cineteatro São Luiz em janeiro de 2024

O evento será no dia do seu aniversário e marcará também o lançamento de um disco inédito no qual Rodger Rogério interpreta canções de Rogério Franco e de Alan Mendonça. Esse será seu primeiro álbum feito exclusivamente como intérprete. O show integra uma série de atividades que o artista tem feito para celebrar oito décadas de vida.

O cantor e compositor cearense Rodger Rogério realizará apresentação no Cineteatro São Luiz em 28 de janeiro para celebrar 80 anos de vida. Um dos mestres da geração conhecida como “Pessoal do Ceará”, ele estará ao lado de familiares e outros músicos de destaque da cena local. Os ingressos estão à venda e custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Uma das iniciativas ocorreu em agosto, quando Rodger retornou aos palcos para o show “Futuro e Memória”, na Caixa Cultural Fortaleza, após ter passado por cirurgia devido a um acidente no qual fraturou o fêmur. O cearense está se dedicando a um disco de inéditas de sua autoria e de vários parceiros, incluindo três músicas compostas com Belchior - uma delas será apresentada ao público no show de janeiro.

Em 2023, ele lançou o álbum “Instante Zero ou O Primeiro Sinal Luminoso” em parceria com o cantor e compositor cearense Vitoriano. Ele também participou do especial audiovisual “Chão Sagrado Revivido” ao regravar a íntegra do repertório do álbum que em 1975 dividiu com a cantora Téti.

O projeto de celebração da vida de Rodger Rogério também inclui o lançamento dos singles que fazem parte do álbum gravado pelo cantor, compositor e multi-instrumentista Gustavo Portela gravou. O trabalho é dedicado a releituras da obra de Rodger, incluindo videoclipes de diversas faixas.

Rodger Rogério 80 anos

Quando : domingo, 28, às 18 horas



: domingo, 28, às 18 horas Onde : Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)



: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no site Sympla e na bilheteria do Cineteatro São Luiz

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui