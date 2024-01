The Realness Festival 2024: Grag Queen e Organzza são confirmadas

Grag Queen e Organzza,são confirmadas entre as atrações do Realness Festival 2024, que promete divulgar uma drag surpresa em março

O The Realness Festival 2024 divulgou a lista de atrações em suas redes sociais para a edição de 2024 nesta quinta-feira, 18. O evento acontece em 6 de julho, em São Paulo.

Grag Queen, apresentadora do Drag Race Brasil, e Organzza, vencedora do reality, estão entre as queens brasileiras confirmadas. Helena Malditta e Betina Polaroid também estarão presentes.

