Diogo Defante anuncia término e ‘namorada’ revela brincadeira

O humorista se declarou nas redes sociais para Bella Camero, mas os seguidores logo perceberam a piada do suposto casal; entenda

A “ex-namorada” também comentou no espaço, incluindo: "Valeu cada segundo. Mas alguém tem contato de um lugar que apague tatuagem???".

“Bom... em respeito a vocês, meus seguidores, venho comunicar que Bella Camero e eu não estamos mais juntos. Terminamos em comum acordo, estamos bem, mas agora em caminhos separados com muita admiração e respeito um pelo outro”, revelou Defante em outra postagem.

O humorista Diogo Defante movimentou os internautas ao anunciar um relacionamento com a atriz Bella Camero nesta quinta-feira, 11. Mas as declarações não convenceram os internautas, especialmente quando o casal terminou horas depois.

‘Valeu, Natalina’: Família de adolescente processa Diogo Defante por danos morais; ENTENDA

Diogo Defante anuncia término: relacionamento era brincadeira

Após a repercussão do suposto relacionamento, Bella Camero confessou a brincadeira em postagem nos Stories do Instagram. “Eu só realizei o sonho do meu amigo de ter um namoro público relâmpago”, disse.

Na publicação original, Defante selecionou duas imagens ao lado da atriz e se declarou. “Obrigado por me mostrar que o amor pode ser leve, puro e verdadeiro. Me sinto completo e realizado”, destacou.

Quem é Diogo Defante?



Criador de vários memes, Diogo Defante iniciou sua jornada na internet em 2012, quando tinha 24 anos. Dois anos depois, ele foi convidado por Felipe Neto para se juntar ao canal "Parafernalha", um dos maiores canais de humor no YouTube brasileiro na época.

Em 2017, o comediante deixou o grupo e iniciou sua trajetória solo. Desenvolveu diversos segmentos que ganharam grande popularidade, como o quadro "Repórter Doidão", no qual cobre eventos e realiza entrevistas descontraídas com o público.