Grávida de João Gomes, Ary Mirelle passará por cirurgia: ‘Bebê pode nascer’

"O CD novo vai precisar ser adiado, planejar pra outro dia. Estou pegando um voo corrido, a Ary vai precisar fazer uma cirurgia amanhã. Ela não demonstra, mas é tudo no tempo de Deus", iniciou João Gomes em story publicado no Instagram.

O cantor João Gomes compartilhou com os fãs nas redes sociais que a namorada Ary Mirelle , grávida de 7 meses do primeiro filho do artista, passará por uma cirurgia de emergência nesta quinta-feira, 9. Segundo o relato do cantor, com a intervenção o bebê “pode nascer a qualquer momento”.

"O colo dela é baixo e o bebê está muito pesado, e ele pode nascer a qualquer momento. Essa cirurgia será amanhã e eu não quero que ela fique sozinha. Não tem clima pra CD. Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, amanhã vou me dedicar muito a isso. Esse é meu papel como pessoa, como pai", completou.

Ary Mirelle também usou as redes sociais para explicar que a cirurgia é de emergência, pois o indicado seria ter feito ainda no início da gestação. "Não falei nada pra preservar mesmo. Mas vou ter que fazer uma cerclagem de emergência, porque ela é feita no começo da gestação, e eu já estou com 27 semanas. É um pouco mais arriscado porque a bolsa pode estourar, porque o procedimento empurra ela. Por estar sendo feito tardiamente, é um pouco arriscado", disse.

Gravidez de Ary Mirelle

O anúncio da gravidez ocorreu em 7 de junho em postagem do casal nas redes sociais. "Fomos abençoados, vamos ser papais!", escreveram na legenda.

Na publicação, foi compartilhado um vídeo da reação do artista pernambucano à revelação da namorada. No registro, Ary presenteia João com o resultado do exame de gravidez. Ele, então, reage efusivo, pulando e gargalhando.

Em abril, o casal chegou a se separar devido a conflitos entre a mãe do cantor e a influenciadora. Um mês depois, em 10 de maio, João e Ary reataram a relação.