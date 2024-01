Anitta dá bronca em fã que arremessou tênis durante show

“Esses dias eu tava na internet e apareceu para mim o vídeo de um grupo de dança muito bom aqui do Ceará. E claro que convidei eles para virem aqui hoje”, contou a artista, que sentou no palco para assistir a apresentação juntamente com o público.

A CIA 085 tinha publicado na rede social um vídeo com uma coreografia criada por eles para a música antes do dia agendado para a apresentação. As cantoras foram marcadas na postagem e a intérprete espanhola da canção compartilhou o material no story.

A companhia surgiu em Fortaleza e tenta, por meio de seus cenários e nome, mostrar as origens cearenses dos integrantes. A ideia para ela surgiu em meio a uma festa que tocava brega funk, ritmo que rege as coreografias deles, e a partir da sugestão de Cley, o primeiro vídeo foi gravado e postado.



A participação no show de Anitta, ou a repercussão do vídeo com a música dela, não é o primeiro trabalho do grupo a ter visibilidade nacional. Em maio do ano passado, com o alcance de seus vídeos, o grupo foi chamado para participar do clipe de “Cadeado”, de Pabllo Vittar, gravado no bairro Vicente Pizon, em Fortaleza.



