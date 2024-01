Xand Avião esclarece fala sobre Juliette em podcast: ‘Uma gigante’

Na tarde desta segunda, 15, Xand Avião se pronunciou através de suas redes sociais a respeito da sua participação no podcast G1 Ouviu. No programa, ele falou sobre Juliette não ser cantora e a parceria dos dois em seu novo DVD. Ele esclareceu que falou sobre a dificuldade da profissão de ser cantor, início de carreira e como a voz é importante.

E ainda afirmou que diz isso desde o BBB 21, do qual Juliette participou. “Ela é artista sim e é tão do fundo do meu coração que eu convidei ela para participar do meu novo DVD, que é tão importante para minha carreira que eu não chamaria alguém que não fosse cantora”, declarou.

Finalizou seu pronunciamento aconselhando a cantora. “Não deixe ninguém te colocar pra baixo”.

Durante sua passagem no podcast o cantor declarou que Juliette é afinada, que sabe cantar, mas que não é cantora, ressaltando sua potência vocal.

"No DVD que eu gravei com ela, eu fiquei abismado com a qualidade vocal que ela já tem. Afinada ela é, sempre foi. Mas cantor não é só afinar, é saber usar a respiração na hora certa, e isso ela está aprendendo com o tempo”, disse.